Nazionale, lunedì i convocati di Mancini in vista dei prossimi impegni

In vista delle partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le qualificazioni a Euro 2020, il Commissario tecnico Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati lunedì 27 maggio, nel pomeriggio. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano entro le ore 12 di sabato 1 giugno: nel pomeriggio alle 13.30 è in programma la conferenza stampa di apertura del Ct, quindi alle 17 il via alla prima delle otto sessioni di allenamento previste. La Nazionale partirà per Atene la mattina del 7 giugno per effettuare in serata l’allenamento ufficiale sul terreno di gioco dello Stadio ‘Spyros Louis’, preceduta dalla conferenza stampa. Il rientro in Italia è previsto per la sera di domenica 9 giugno a Torino. Il giorno successivo, alle 18, gli Azzurri sosterranno l’allenamento ufficiale allo Juventus Stadium in vista della partita contro la Bosnia Erzegovina in programma martedì 11 alle ore 20.45. Al termine delle prime due giornate di European Qualifiers, l’Italia guida il Girone J a punteggio pieno, con sei punti, in virtù delle vittorie conseguite contro Finlandia (2-0) e Liechtenstein (6-0), precedendo proprio le sue prossime dirette avversarie Grecia e Bosnia Erzegovina appaiate al secondo posto con 4 punti. La Finlandia insegue a tre punti, chiudono Armenia e Liechtenstein ancora ferma a zero.