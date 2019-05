Juventus, Nedved: “Con Allegri si è chiuso un ciclo irripetibile. Non abbiamo contattato ancora nessuno”

“Non sono stato alla conferenza di Max per motivi di lavoro, non potevo cancellare impegni già presi, ma mi è dispiaciuto tanto”. Esordisce così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara contro i nerazzurri dell’Atalanta. “Da che parte sto? Da quella della società, dobbiamo prendere decisioni, l’abbiamo fatto, è finito un ciclo molto importante in maniera assolutamente naturale, senza un motivo particolare, credo che quello che ha fatto Max sia stato irripetibile, immenso, ha vinto 11 trofei, è stato un grande, ha vinto quasi tutto quello che gli è stato chiesto, complimenti a lui, al suo staff e anche a Barzagli che oggi chiude”, ha aggiunto Nedved.

Nedved non si sbilancia sul successore di Allegri: “Ci sono delle valutazioni da fare, non abbiamo fretta, sicuramente non sarà semplice e sappiamo che questo ciclo non si ripeterà più. Finora valutavamo con Max cosa fare e cosa no, non abbiamo contattato altri allenatori, abbiamo le idee chiare, ma non abbiamo fatto nulla ancora”.