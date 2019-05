Non solo la Roma, tutti i casi in cui i calciatori hanno ‘mandato via’ gli allenatori

E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica: i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. Stupore, tanto, chiaramente, specie verso un simbolo della capitale come l’ex capitano. Ma non è la prima volta che nel calcio accadono situazioni di questo tipo. Esistono infatti casi, anche recenti, in cui i giocatori sono risultati decisivi nell’allontanamento dell’allenatore.

Gli ultimi due sono accaduti nella stagione appena conclusa: a Manchester, José Mourinho non era benvoluto dalla maggior parte dello spogliatoio dello United e, dopo un inizio di campionato stentato, i giocatori non hanno fatto nulla per invertire la tendenza. Anche al Real Madrid, Julen Lopetegui non era apprezzato da giocatori importanti come Marcelo, Modric, Bale e Benzema. Dopo aver perso l’appoggio dei senatori, la stagione è andata sempre peggio per i blancos. Ai Mondiali in Russia della scorsa estate, invece, ha fatto scalpore la situazione ingestibile all’interno dello spogliatoio dell’Argentina. Durante la fase finale, i giocatori, con Messi in prima fila, hanno preteso l’esonero immediato Jorge Sampaoli, chiedendo alla federazione se poteva essere sostituito da Burruchaga, direttore tecnico dell’Albiceleste. Sampaoli è rimasto in sella fino all’eliminazione dei biancocelesti per mano della Francia e a fine torneo ha rassegnato le dimissioni. Infine, anche un ex tecnico della Roma come Claudio Ranieri è stato al centro di una fronda da parte dei suoi calciatori al Leicester. L’anno dopo il miracolo della vittoria in Premier League, la squadra ha spinto per l’esonero del tecnico testaccino per risollevarsi dalla zona retrocessione. Una volta cacciato Ranieri, il Leicester si è salvato senza patemi.