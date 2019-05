Le notizie del giorno – Le prime mosse di calciomercato del Cagliari, tifoso insulta Mihajlovic, il siparietto tra Lotito e Inzaghi

CALCIOMERCATO CAGLIARI – Nonostante i 40 punti conquistati fino al momento in classifica la salvezza non può essere considerata al sicuro in casa Cagliari, la squadra di Maran dovrà raggiungere l’obiettivo nelle prossime due partite. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, programmate le prime mosse. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ l’intenzione del club è quella di puntare su Cragno e Pavoletti (APPROFONDIMENTO)

INSULTI A MIHAJLOVIC – Prima dello spettacolo in campo, c’è stato quello decisamente poco bello fuori dallo stadio, con i disordini di alcuni tifosi contro la polizia. Per caso, a ritrovarsi lì vicino c’era il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che probabilmente stava andando a vedere la partita. All’improvviso (APPROFONDIMENTO)

LE PAROLE TRA LOTITO E INZAGHI – Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa per la vittoria della Coppa Italia. (APPROFONDIMENTO)