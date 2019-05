Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna, la prima mossa di Conte e il siparietto Sarri-Lichtsteiner

DUBBI MIHAJLOVIC E NOME PANCHINA BOLOGNA – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO)

PRIMA MOSSA CONTE – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima stagione è stata altalenante in casa Inter ma i nerazzurri hanno conquistato la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. La prima mossa è stata veramente importante, Conte in panchina rappresenta una garanzia e l’ex Ct della Nazionale ha deciso subito di battere i pugni sul tavolo. La prima richiesta è chiarissima (APPROFONDIMENTO)

SIPARIETTO SARRI-LICHTSTEINER – Ad ogni vittoria corrisponde un premio, solitamente. Una coppa, se rimaniamo in ambito calcistico. Ma anche dell’altro, in certi casi. Un premio in denaro alla squadra, ad esempio. Stabilito successivamente e fuori dal contratto, giusto per stimolare a far meglio. O semplicemente un meritato rinnovo contrattuale con adeguamento. Potrebbe essere stato questo il motivo del simpatico siparietto tra Sarri e Lichtsteiner alla fine del match tra Chelsea ed Arsenal. (APPROFONDIMENTO)