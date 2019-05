Le notizie del giorno – Il nuovo ds del Torino, gli investimenti del Monza, l’undici di Klopp alla Juventus

NUOVO DS TORINO – Sta per andare in archivio una stagione ottima in casa Torino, il club granata si è rilanciato dopo un campionato strepitoso ed adesso ha intenzione di alzare l’asticella per il futuro. Le ultime ore sono state comunque movimentate con le dimissioni di Petrachi, il club adesso sta valutando tutte le mosse. Per il sostituto come riporta ‘TuttoSport’ è (APPROFONDIMENTO)

INVESTIMENTI MONZA – Circa 11 milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto ricostruito da Radiocor in base a documenti ufficiali, l’impegno complessivo di Fininvest per il Monza Calcio, la nuova avventura calcistica in cui, dopo il Milan, si sono ritrovati Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Uno sforzo finanziario in cui rientrano, tra le principali voci (APPROFONDIMENTO)

L’UNDICI DI KLOPP ALLA JUVENTUS – In casa Juventus continua a tener banco la questione allenatore. Dopo l’addio di Allegri si è chiuso un ciclo di 5 anni che, nonostante non abbia portato la tanto agognata Champions League, ha messo in bacheca 5 scudetti. Ma vista l’intenzione di tornare a vincere in Europa, la separazione sembrava ormai inevitabile ed ora per la successione si aprono scenari diversi. Come anticipato già da diversi giorni dalla redazione di CalcioWeb, il nome nella testa della dirigenza bianconera è quello di Jurgen Klopp. Indiscrezioni che hanno trovato subito conferme viste le parole di Guardiola prima e di Galassi poi. Il tecnico del Manchester City ha ricevuto la proposta per il rinnovo. Il catalano appare intenzionato ad accettare il prolungamento e il ritocco di ingaggio, facendo così crollare le voci che lo volevano prossimo allenatore della Juventus. Gli altri nomi (APPROFONDIMENTO)