Le notizie del giorno – Accoltellamento Lecce-Pescara, Montella perde la testa, paura in Serie C

LECCE-PESCARA NEL SANGUE, ACCOLTELLAMENTO NELLA NOTTE – Lite tra tifosi del Pescara e del Lecce che è finita con un accoltellamento. E' accaduto nella notte nella movida del capoluogo adriatico, in via Conte di Ruvo. Ad avere la peggio è stato un 31enne pugliese finito in ospedale con una ferita tra il petto e l'ascella. Tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi del Pescara ha incontrato due ragazzi leccesi che intonavano cori da stadi. E' nata una lite poi degenerata quando un tifoso del Pescara ha tirato fuori un coltello da cucina e colpito il 31enne. L'altro pugliese si è rifugiato in un bar. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte della Digos per individuare i responsabili.

MONTELLA PERDE LA TESTA – Grande nervosismo nel finale di Parma-Fiorentina, pugno da parte dell'allenatore viola Montella ad un tabellone che cade e colpisce uno steward, costretto ad essere medicato per alcune ferite. Nel post partita dichiarazioni pesantissime da parte dell'allenatore della Fiorentina che si è lamentato chiaramente dell'arbitraggio, secondo Montella la Fiorentina è stata pesantemente penalizzata.

PAURA IN SERIE C, RAID VANDALICO DISTRUGGE SEDE SOCIETA' – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell'Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l'attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società, sono stati presi di mira la segreteria dei direttori Ermanno Pieroni ed Emiliano Testini, rotti vetri, forzato porte e buttato all'aria archivi e scaffali, probabilmente l'obiettivo era l'incasso di mercoledì scorso quando l'Arezzo ha affrontato il primo impegno nei play off, adesso nella prossima gara sfida contro la Viterbese. L'Arezzo ha presentato denuncia ai carabinieri che adesso verificheranno le telecamere di sicurezza.