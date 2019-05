Le notizie del giorno – Lutto in casa Inter, colpaccio Napoli, muore un arbitro

MUORE GIOVANE CALCIATORE INTER – Gravissimo lutto in casa Inter. Non ce l’ha fattaMaicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini –si legge sul sito della società meneghina-. Proprietà, dirigenti, il settore giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore”. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

COLPACCIO NAPOLI PER IL CENTROCAMPO – Nelle ultime ore importante movimento di mercato per il Napoli, secondo quando riporta 'Gianluca Di Marzio' accordo raggiunto con Josip Ilicic, contratto triennale da 2,2 milioni a stagione. Adesso l'osso più duro, ovvero l'Atalanta che non vorrebbe cedere il calciatore soprattutto considerando la probabile qualificazione in Champions League. Il Napoli prova ad intavolare la trattativa sulla base di 12 milioni di euro e potrebbe inserire Roberto Inglese, attuale calciatore del Parma ma di proprietà del club azzurro.

ARRESTO CARDIACO DURANTE LA GARA, MUORE UN ARBITRO – Calcio sotto shock: nelle ultime ore è arrivata la notizia di un arresto cardiaco in campo per un arbitro boliviano. Il match di seconda divisione tra Always Ready e Oriente Petrolero (5-0), è stato funestato ieri dal dramma. Victor Hugo Hurtado, arbitro 32enne dell'incontro, è morto a causa di due arresti cardiaci, uno dei quali avvenuto in pieno gioco, al secondo minuto della ripresa. Tornato stanco nello spogliatoio all'intervallo, il direttore di gara è crollato sul prato poco dopo l'inizio del secondo tempo. Soccorso tempestivamente e rianimato sul posto, il cuore di Hurtado ha smesso di battere definitivamente al suo arrivo al pronto soccorso dell'Ospedale Holande's di El Alto, a più di 4000 metri sul livello del mare.