Le notizie del giorno – Lutto in casa Napoli ed addio alla Roma, svolta al Genoa

Le notizie del giorno – Difficoltà in campionato, rischio retrocessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma poco fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla contestazione di cui sopra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Prima la gioia per l’esordio in Serie A ad appena 19 anni poi il dolore per la morte della nonna colta da malore dopo una rissa con i vicini di casa insofferenti al frastuono. E’ successo al giovane talento del Napoli Gianluca Gaetano, calciatore che si sta mettendo in mostra con la primavera degli azzurri. Tutto è successo quasi in contemporanea, un segno del destino. Gaetano entra in campo al posto di Callejon, nella palazzina del comune vicino Nola in cui abitano i familiari scatta la festa, fuochi d’artificio, musica ad alto volume. I vicini, infastiditi chiamano i Carabinieri. La situazione degenera, volano insulti e forse anche qualche spintone, Nonna Carmela di 67 anni prova a sedare gli animi ma viene colpita da malore, inutili i soccorsi, è morta poco dopo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fulmine a ciel sereno in casa Roma. Il capitano dei giallorossi, Daniele De Rossi, lascerà infatti la capitale a fine stagione. Contro il Parma sarà la sua ultima partita con la maglia della sua città, indossata sin da quando era piccolo. Andrà a giocare all’estero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).