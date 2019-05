Le notizie del giorno – La nuova Serie C, scontri tifosi Lazio-Polizia e le ultime su vicenda Allegri-Juve

LO SPETTACOLO DEL GIRONE C DI SERIE C – Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi per un motivo e chi per l’altro. Per alcune di loro ci saranno da attendere i verdetti, campo ed extracampo. Nel primo caso, i playoff, che vedono coinvolte Trapani, Catanzaro, Catania e Potenza. Nessuna, una o addirittura due tra queste potrebbero ottenere il salto di categoria tramite gli spareggi. Nel secondo caso, le intricate questioni Palermo e Foggia, che sicuramente non staranno a guardare dopo i fatti di due giorni fa. (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA POSSIBILE GRIGLIA DI PARTENZA DEL PROSSIMO ANNO)

COPPA ITALIA, SCONTRO TRA TIFOSI LAZIO E POLIZIA – Tensioni tra tifosi della Lazio e la Polizia vicino allo stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Un gruppo di tifosi biancocelesti con il volto coperto ha cercato di sfondare il cordone della polizia che ha quindi risposto con una carica di alleggerimento e l'uso degli idranti. C'è stato anche un lancio di oggetti da parte dei tifosi e una macchina dei vigili urbani ha preso fuoco nella zona di Ponte Milvio. Un appartenente alla polizia locale è rimasto ferito all'orecchio nel corso dei tafferugli. Alcuni ultrà della Lazio avrebbero lanciato oggetti e una molotov contro un'auto della polizia locale, che avrebbe poi preso fuoco.

ULTIME SU VICENDA JUVE-ALLEGRI – Andrea Agnelli ha lasciato la sede della Juventus alle 18.20, poco dopo la fine dell'allenamento della squadra guidato da Allegri. L'incontro del presidente bianconero con il tecnico potrebbe però essere spostato in serata, ma non negli uffici della società bianconera. Allegri, invece, è ancora alla 'Continassa', centro di allenamento dei bianconeri, nello stesso complesso della sede.