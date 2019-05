Le notizie del giorno – Il sostituto di Allegri alla Juve ed il lutto nel mondo del calcio

Le notizie del giorno – La notizia sembrava nell’aria ed adesso è arrivata anche l’ufficialità, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, poco prima delle 13 il comunicato da parte del club bianconero. E’ partito il toto-allenatore, ecco le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi che ai microfoni di CalcioWeb ha dato interessanti indicazioni anche sul sostituto. Sul sostituto: “ho fatto delle chiamate non direttamente alla Juve, mi stanno facendo il nome di Simone Inzaghi, è molto amico di Paratici, conoscendo il profilo Juve che cerca ovvero un tecnico affamato e soprattutto italiano, quello del tecnico della Lazio potrebbe essere il profilo giusto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ha colpito l’arbitro con un pugno allo stomaco durante la partita tra Levane e Pergine, valida valida per il campionato di Seconda Categoria. Questo il grave gesto di un calciatore della squadra locale, squalificato dal giudice sportivo per due anni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scomparso oggi a Firenze all’età di 88 anni l’ex calciatore e allenatore Mario Mazzoni. Cresciuto nel settore giovanile viola, Mazzoni ha raccolto le sue maggiori soddisfazioni in campo come mezz’ala, in squadre come Empoli, Siena, Ascoli e soprattutto Bari, dove ha giocato per dieci anni. Poi una breve carriera da tecnico, prima come vice di personaggi quali Pesaola, Pugliese, Liedholm, Radice, Rocco e Mazzone, e poi – al termine della stagione 1974-1975 – come allenatore della Fiorentina al posto di Nereo Rocco, guidando la squadra alla conquista della Coppa Italia. Termina la sua carriera da allenatore nel 1979, entrando a far parte dal 6 ottobre 2014 della ‘Hall of fame viola‘ curata dal ‘Museo fiorentina’ (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).