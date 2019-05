Le notizie del giorno – Nuovo terremoto nel mondo del calcio, paura per Pirlo e caos tra liti e valzer allenatori

Le notizie del giorno – Su CalcioWeb l’avevamo anticipato in occasione del valzer allenatori, adesso è arrivata la conferma: Gasperini sarà l’allenatore dell’Atalanta anche per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha realizzato un vero e proprio miracolo, si è qualificato per la prossima Champions League, un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Il merito principale è stato del tecnico Gasperini che inevitabilmente è finito nel mirino nei principali club, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro con l’Atalanta, accordo raggiunto fino al 2022. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Grande paura per l’ex calciatore della Juventus Andrea Pirlo, nelle ultime ore la figlia 13enne è stata infatti investita da un’auto nel centro di Torino. Nel dettaglio l’incidente è avvenuto in via Bonafous, all’angolo con via Maria Vittoria, immediatamente è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Regina Margherita. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Higuain ci ricasca. Dopo la lite di qualche giorno fa con compagni e staff tecnico del Chelsea, l’argentino si è reso protagonista di un nuovo screzio con David Luiz. L’allenatore dei Blues, Maurizio Sarri è andato su tutte le furie e ha lasciato il campo d’allenamento visibilmente nervoso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha deciso di aspettare le finali di Champions League ed Europa League prima di annunciare il prossimo allenatore. Tutto giusto ma in tanti sono andati fuori strada considerando Maurizio Sarri il nome giusto per la Juventus. Man mano si stanno smascherando tutte le bufale, l’ex Napoli con ogni probabilità resterà al Chelsea, soprattutto in caso di vittoria dell’Europa League ma anche con la sconfitta la sua posizione sembra al sicuro. La stagione del Chelsea nel complesso è stata molto importante, ha chiuso la classifica della Premier League al terzo posto e sarà difficile individuare un sostituto all’altezza di Sarri, la soluzione Lampard è percorribile ma solo tra qualche stagione. Ecco perchè ci sentiamo di escludere l’addio di Sarri al Chelsea. La Juventus sta aspettando la finale di Champions League Tottenham-Liverpool per annunciare il nuovo allenatore. E tutte le attenzioni sono rivolte a Jurgen Klopp. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gravissimo lutto per l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti. E’ morto nelle ultime ore il fratello maggiore Marcello, come confermato anche dal club nerazzurro attraverso un comunicato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuovo terremoto che sconvolge il calcio spagnolo. Secondo le ultime novità diversi calciatori sospettati di far parte di un’organizzazione che ha truccato partite di prima e seconda divisione sono stati arrestati, la notizia è stata lanciata direttamente dai media spagnoli. La polizia contattata da Afp ha confermato ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli. Come riportato dai media tra gli arrestati ci sono un ex calciatore del Real Madrid, Raul Bravo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Già da ore si parlava di un suo addio imminente, dopo la mancata qualificazione in Champions League. Ma, prima ancora che arrivasse l’ufficializzazione, il tecnico del Milan Rino Gattuso ha praticamente annunciato da solo di non essere più l’allenatore dei rossoneri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).