Le notizie del giorno – Il valzer di allenatori, tutto su Juve e Allegri

Le notizie del giorno – Prove di intesa tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. A giorni è infatti previsto un incontro, che addirittura potrebbe avvenire prima della partita di domenica pomeriggio contro il Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, si parlerà di futuro, con la proposta di un ritocco dell’ingaggio e di prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020, per Inzaghi. Il presidente Lotito è pronto a continuare con l’allenatore vincitore della Coppa Italia, nonostante le voci che lo volevano sulla panchina della Juventus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Spuntano conferme sulla pista Klopp come nuovo allenatore della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb il manager tedesco potrebbe sedere presto sulla panchina bianconera. Un ulteriore indizio è la clausola rescissoria di Jurgen Klopp al Liverpool. L’allenatore dei Reds, sotto contratto fino al 2022, si potrebbe liberare per 36 milioni di euro. La Juventus avrà ancora un paio di settimane per riflettere ma la cifra è ampiamente alla portata delle casse bianconere. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anno sabatico o c’è la voglia di non staccare? Massimiliano Allegri, in questi giorni intercettato sull’argomento, sembra ancora non sapere cosa farà del suo futuro prossimo. Forse propende per la prima scelta, infatti ha più volte affermato di come il suo primo obiettivo sia quello di andare al mare. Ma i bookmaker iniziano a scatenarsi in merito a quella che potrebbe essere la sua destinazione dopo i cinque anni di Juventus. Secondo gli analisti, la panchina più vicina è quella del Paris Saint Germain, anche se non è ancora chiara la posizione di Thomas Tuchel. L’approdo in Francia, come riporta Agipronews, è data a 2,73. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).