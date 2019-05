Le notizie del giorno – Wanda Nara ci ricasca, lite Allegri-Ronaldo e vergognosi insulti ad arbitro donna

WANDA NARA CI RICASCA – Wanda Nara ormai senza freni. Negli ultimi giorni la moglie dell’attaccante Mauro Icardi si è scatenata con un video hot in camerino che ha fatto in breve tempo il giro del web, è stato pubblicato sui social e condiviso da tanti utenti, è diventato quindi virale. Lo spacco è evidente e l’incidente hot inevitabile, i social si sono scatenati. Adesso la wag ci ricasca, la showgirl argentina ha deciso di accontentare tutti i suoi follower pubblicando nuovamente il video, nelle sue Storie Instagram. Anche quest’ultimo video è diventato virale, Wanda Nara mai banale. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

BOMBA DI DAGOSPIA: LITE ALLEGRI-RONALDO – Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo dunque il motivo dell’addio del tecnico toscano. Dagospia aggiunge: “Secondo Ronaldo e Nedved faceva giocare male la squadra. E il fidanzato di Ambra, malgrado il sostegno del presidente Andrea Agnelli, ha fatto le valigie. Ronaldo è un asset che costa alla Juve ben 300 milioni di euro, ha 34 anni e non ha tempo da perdere per sottostare ad allenatori rompicojoni“. Sarebbe stato dunque Cristiano Ronaldo a volere la testa di Allegri. Non solo, ora Ronaldo, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe decidere anche l’allenatore e avrebbe detto no a Sarri. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

VERGOGNOSI INSULTI AD ARBITRO DONNA – Insulti sessisti ad un arbitro donna. E’ successo su un campo di calcio a Mestre, durante un torneo Giovanissimi in cui era impegnata la squadra del Treporti. Padri e figli, spettatori gli uni giocatori gli altri, tutti uniti nell’offendere l’arbitro, donna. Fin dal fischio d’inizio della partita – scrive il ‘Gazzettino’ – una ventina di genitori ha cominciato ad inveire verso l’arbitro, invitandola più volte a “prostituirsi“. Ma non solo: quando la 22enne arbitro ha assegnato un calcio d’angolo, uno dei ragazzini che erano in campo si è abbassato i pantaloncini e le ha rivolto una serie di insulti. La vicenda è finita sul tavolo del giudice sportivo e alla Federcalcio, che ha fornito supporto all’arbitro donna e ha inviato al Giudice Regionale gli atti per provvedimenti contro il ragazzino, oppure per l’invio della documentazione alla Federcalcio nazionale. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)