Lotto Sport Italia e Mainz svelano la nuova maglia Home per la stagione 2019/2020

Debutterà nell’ultima partita di campionato in programma sabato 18 maggio contro il TSG 1899 Hoffenheim la nuova maglia home 2019 2020 di 1. FSV Mainz 05 realizzata da Lotto Sport Italia, l’azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero.

La nuova divisa presenta un design che combina modernità e tradizione. La maglia si caratterizza per un look total red e richiama i colori sociali del club. L’effetto striato del materiale tecnico, un nuovo tessuto di poliestere Shiny STP costituito da due differenti filati, uno lucido e l’altro opaco, a lavorazione jacquard, dona all’outfit un accento raffinato, mentre il colletto con scollo a V a polo e con un design a righe bicolor bianco-grigio a contrasto e di spessori differenti dà vita a un gioco di contrasti.

Impreziosiscono la divisa i dettagli: sul retro del colletto è presente l’anno di fondazione del club, il 1905, in bianco. La Losanga, il simbolo di Lotto, è bianca in contrasto e presenta una micro-texture di triangoli che richiama un effetto diamantato particolarmente luminoso. Il fondo manica in Poly Stretch 145 presenta una costruzione particolare che conferisce un effetto a doppio fondo. Completano l’outfit gli short di colore bianco con una banda rossa e grigia laterale che richiama il gioco di colore sul colletto della maglia e i calzettoni di colore rosso con banda bianca e grigia sul polpaccio.

Rouven Schröder, Direttore Sportivo di 1. FSV Mainz 05, ha dichiarato: “Con la nuova maglia Home ci siamo concentrati sull’essenziale: il nostro colore sociale, il nostro logo e l’anno di fondazione in un design classico con dettagli e nuances interessanti. Come il Mainz05, la maglia unisce tradizione, modernità e eccellenza”.

Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia, ha aggiunto: “Siamo felici di accompagnare la squadra del Mainz05 anche nella prossima stagione con lo stile di Lotto inconfondibilmente italiano. Abbiamo ideato un outfit che coniuga originalità e tradizione, con materiali innovativi e performanti e un design elegante e ricercato. Una combinazione che racconta perfettamente lo stile italiano e l’innovazione di prodotto che da oltre 45 anni è alla base dei successi di Lotto. Auguriamo al Mainz di ottenere con questa maglia una stagione ricca di soddisfazioni e successi”.

Le nuove divise sono in vendita presso il 05 fanshop della Opel Arena e nel fanshop nel centro di Magonza, oltre che nello shop online ufficiale del sito del Mainz.