Nuova maglia Roma, presentata la divisa per la stagione 2019/2020 [FOTO]

NUOVA MAGLIA ROMA – La Roma sta per concludere un campionato deludente ma già si pensa alla prossima stagione, nelle ultime ore il club ha presentato la nuova divisa per la prossima stagione. Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia romana e in particolare Giove, il “Re degli Dei” secondo gli antichi romani. Il fulmine vuole essere anche un riferimento alla magia che da sempre avvolge i Giallorossi: “IT’S MAGIC. IT’S AS ROMA”, la Roma è sempre magica. La maglia Home è di colore rosso, con il collo a V giallo come i bordi delle maniche. Sul petto spicca lo stemma del club grazie al bordino in rilievo. In alto la fotogallery.