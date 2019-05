Palermo, Albanese: “Speriamo nel ribaltamento della sentenza”. In serata il verdetto

Le dichiarazioni di Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria e presidente del Palermo Calcio, sulla sentenza, attesa per oggi, della Corte Federale sul ricorso presentato dalla società rosanero contro la retrocessione in Serie B: “Non abbiamo sensazioni, abbiamo la certezza di essere nel giusto e soprattutto ci attendiamo una sentenza equa al pari di quelle che sono state date negli anni scorsi. Attendiamo con grande speranza“.

“Ci sono tutte le possibilità – ha sottolineato Albanese -. Intanto, i nostri legali si stanno battendo per un ribaltamento del verdetto di primo grado, che significa farci giocare i play off, tra l’altro siamo la squadra più attrezzata e poi a secondo della penalizzazione in termini di punti vedremo dove finiremo”.