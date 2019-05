Palermo, decade l’accusa di falso in bilancio: squadra riammessa in Serie B?

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia ci sarebbero clamorose novità sul fronte Palermo. La Cassazione avrebbe infatti reso noto che non ci sarebbe falso in bilancio nell’operato del club e la transazione con la società lussemburghese Mepal Alyssa sarebbe regolare. Se l’indiscrezione venisse confermata si riaprirebbero clamorosi spiragli per il Palermo, che potrebbe vedersi assegnata solo una penalizzazione e rimanere così in Serie B.