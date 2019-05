Palermo, entusiasmo ritrovato in conferenza stampa: “Investiremo almeno 30 milioni, l’obiettivo è la Serie A!

Entusiasmo ritrovato. Dopo la paura, il Palermo torna a sorridere: niente Serie C, si ripartirà dalla Serie B con la linfa nuova proveniente dalla proprietà. Proprietà che ha parlato al pubblico oggi, il giorno dopo la sentenza, in conferenza stampa.

SALVATORE TUTTOLOMONDO (DIRETTORE FINANZIARIO ARKUS NETWORK) – “L’incontro di oggi è lieto, siamo reduci da un impegno gravoso del nostro pool di legali Trinchera, Terracchio, Pantaleone e il professor Di Ciommo. Siamo qui per dire grazie al sostegno che ci hanno dato tutti: la gente, i giornalisti e tutti coloro che a diverso titolo ci hanno aiutati. Faccio un plauso ai giudici che hanno rivendicato la terzietà e ridato l’onore sottratto al Palermo Calcio. Da oggi inizia un nuovo percorso, siamo consapevoli di aver contratto una obbligazione con tutti voi il giorno in cui siamo arrivati. Da oggi siamo già a lavoro per mettere i conti a posto e allestire una rosa vincente. Questo compito verrà svolto da Fabrizio Lucchesi. Non siamo miliardari, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi e saremo in grado di mettere su una squadra all’altezza. Faremo un investimento minimo di 30 milioni. Il nostro intervento nella ‘causa Palermo’ è servito quanto quello che hanno fatto tutti. Se non ci fosse stata questa mobilità generale non avremmo ottenuto questo risultato. Se non bastassero i 30 milioni, grazie alla Gepro, abbiamo avuto manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti pronti ad investire. Gli investitori locali sono di eccellenza, hanno dichiarato che investiranno un minimo di 3 milioni e l’avrebbero fatto anche in C. Dragotto? Non voglio polemizzare. Non l’ho invitato e non lo inviterò“.

GIUSEPPE VALENTE (AMMINISTRATORE DELEGATO SPORTING NETWORK) – “Siamo una squadra compatta e coesa che si sta preparando per riportare il Palermo in Serie A. Ci siamo già mossi per avere gli strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi. Giudicateci sui fatti e non su altro“.