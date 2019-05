Palermo, alle 21 manifestazione dei tifosi in piazza Verdi

Gli ultrà del Palermo hanno organizzato una manifestazione stasera alle 21 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo per esternare il loro dissenso. “Hanno calpestato i nostri colori – si legge in un volantino – Dimostriamo il nostro orgoglio, uniamoci in un solo corteo, urliamo la nostra rabbia, dimostriamo che Palermo è viva ed è pronta a difendere il proprio nome“. Alla manifestazione avrebbero voluto partecipare anche i giocatori del Palermo, ma hanno scelto di non farlo per evitare strumentalizzazioni. Saranno presenti anche alcuni dipendenti del club, nelle vesti di tifosi ma non in rappresentanza della società.