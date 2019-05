Palermo, la moglie di Zamparini accusa: il club rosanero prende le distanze

E’ una situazione delicata in casa Palermo, il club rosanero è stato sanzionato con la retrocessione nel campionato di Serie C ma adesso spera di poter ribaltare tutto e confermarsi nel torneo cadetto anche nella prossima stagione. Oggi sul ‘Corriere dello Sport’ Laura Giordani, moglie di Maurizio Zamparini ha pubblicato una lettera in cui, rivolgendosi al presidente Figc Gravina e a quello della Lega di B Balata, oltre che al sindaco Orlaando, mette in discussione i provvedimenti adottati dalla giustizia sportiva nei confronti del Palermo. La nuove gestione Sporting Network “intende precisare di aver gia’ autonomamente attivato ogni forma di tutela a difesa dei diritti del club, della proprieta’ e di tutta la citta’ di Palermo. Le predette societa’ prendono le distanze dalle affermazioni della signora Zamparini non condividendone il contenuto e la forma, ribadendo la propria fiducia negli organi che a vario titolo dovranno rispondere con imparzialita’ ed indipendenza rispetto alla vicenda che ha coinvolto il club e auspicando una sua positiva definizione nel rispetto del principio di legalita’ e dei valori fondamentali dello sport”.