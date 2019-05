Palermo, niente da fare: il Collegio di Garanzia dice no, via ai playoff

Niente da fare per il Palermo, che si vede respinto il ricorso sull’annullamento dei playoff anche da parte del Collegio di Garanzia dello Sport dopo quello della Corte d’Appello Figc. Possono così definitivamente partire i playoff.

“In questa fase di sommaria delibazione – scrive Frattini nel decreto col quale ha respinto il ricorso del Palermo – le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport e le altre questioni dedotte dalle parti non consentono l’assunzione di un provvedimento inaudita altera parte senza l’audizione del Collegio in camera di consiglio. Non ricorrono le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare richiesto“.