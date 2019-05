Palermo senza paura, ennesimo comunicato della società in risposta al Collegio di Garanzia

Ennesimo “no” ricevuto dal Palermo in questi giorni ed ennesimo comunicato della società contro l’ultima decisione, quella del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha respinto il ricorso dando difatti avvio ai playoff.

I rosanero continuano nella loro battaglia di difesa dei propri interessi, come recita la nota pubblicata: “Il Palermo e i suoi esponenti tutti, prendono atto che con provvedimento delle ore 17.52 odierne il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha ritenuto di non assumere autonomamente la decisione a lui spettante ai sensi dell’art. 57 (co. 2 lett d) C.G.S. del Coni, nonostante l’estrema urgenza e la gravità dei fatti rappresentati. La società continuerà tuttavia a rivendicare e difendere i propri diritti in ogni sede, nell’interesse del club e dei suoi valori sportivi, della Città, dei suoi abitanti e di tutti i sostenitori sparsi per il mondo“.