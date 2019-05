Palermo in Serie B, Gianfranco Miccichè: “giustizia è fatta”

“Qualcuno parla di colpo di scena, io dico invece ‘giustizia e’ fatta’, anche se parzialmente”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche‘, sulla sua pagina Facebook, dopo la sentenza della Corte d’Appello della Figc che in parziale riforma del pronunciamento di primo grado ha assegnato venti punti di penalizzazione al club rosanero, sanzione che ha permesso al club rosanero di rimanere nel campionato di Serie B. “Venti punti di penalizzazione sono troppi e ingiusti, ma almeno la permanenza in B e’ salva – aggiunge Micciche’ -. Come si suol dire, meglio di niente”.