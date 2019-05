Palermo, il Tribunale nomina curatore speciale: tutti i dettagli

Novità importanti in casa Palermo, il club rosanero si è salvato dalla retrocessione in Serie C e ha confermato la Serie B con l’intenzione di essere protagonista la prossima stagione. Novità importanti nelle ultime ore, la sezione civile del Tribunale di Palermo ha deciso di nominare un curatore speciale, il procedimento è iniziato lo scorso marzo attraverso una procedura portata avanti dalla Procura federale, l’udienza si è svolta questa mattina con la scelta del Tribunale di nominare un curatore al fine di evitare un potenziale conflitto d’interessi tra società ed amministratori. Nelle prossime ore verrà comunicata la data della nuova udienza.