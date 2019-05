Panchina Atalanta – “Gasperini? Io ho un rapporto e sono in simbiosi con lui, lo frequento tutti i giorni. Abbiamo vissuto questi tre anni uno a fianco dell’altro con amicizia e professionalita’. L’Atalanta puo’ offrire un percorso che da altre parti non potra’ ricevere, e’ una decisione che prendera’ insieme al presidente con affetto e amicizia che ha sempre contraddistinto il loro rapporto. Per me tutta la vita con Gasperini”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino durante la cerimonia della consegna dei diplomi della XIV edizione dell’Sbs Master, in corso di svolgimento a Roma.