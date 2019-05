Panchina Bologna, l’esito dell’incontro con il tecnico Mihajlovic

PANCHINA BOLOGNA – Il Bologna ha raggiunto un risultato storico, ovvero la salvezza nel campionato di Serie A dopo una parte di stagione davvero da dimenticare con Filippo Inzaghi in panchina. Poi l’arrivo di Sinisa Mihajlovic che ha permesso di cambiare completamente passo alla squadra, nell’ultimo match sono arrivati altri tre punti contro il Napoli. Oggi è andato in scena l’incontro tra il Bologna e il tecnico Mihajlovic per il futuro, ovviamente le intenzione del club sono quelle di confermare il serbo. L’allenatore ha aperto ad una possibile conferma in questo senso l’incontro può essere considerato positivo ma Mihajlovic non ha dato una risposta negativa. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno entro i prossimi giorni.