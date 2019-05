Panchina Genoa, si decide il futuro: incontro tra Prandelli e la dirigenza

Futuro incerto. Il girone di ritorno del Genoa ha tutt’altro che entusiasmato, tra situazioni di campo ed extracampo che – mischiandosi – hanno portato i rossoblu vicini alla retrocessione. Da capire quindi cosa la società deciderà di fare per quanto riguarda la panchina, visto che per Prandelli è scattato il rinnovo automatico previsto in caso di salvezza: un altro anno di contratto a circa un milione a stagione.

Il tecnico dei liguri è a Genova dove sta incontrando i dirigenti della società per definire il proprio futuro. L’ex Ct della Nazionale è al centro sportivo di Pegli a colloquio con l’amministratore delegato Alessandro Zarbano e il direttore generale Perinetti. L’incontro serve a capire se e su quali basi proseguire il lavoro insieme. Gli scambi di opinioni servono per preparare un incontro dell’allenatore con il presidente Enrico Preziosi in programma la prossima settimana, quando il patron del Genoa dovrebbe rientrare da una breve vacanza.