Ieri l’ufficialità dell’addio coi rossoneri, dopo aver sfiorato la Champions League. Adesso Rino Gattuso è libero, potendo decidere di accordarsi con qualsiasi altra squadra. Allo stesso tempo, tra le squadre che probabilmente continueranno con un altro allenatore, c’è il Genoa, salvatosi per miracolo dopo un girone di ritorno deludente.

In attesa di capire che ne sarà del futuro di Prandelli, i tifosi rossoblu iniziano a scatenarsi tra i social. E, tra i tecnici che vorrebbero in sostituzione dell’ex Ct della Nazionale, c’è appunto… Gattuso. Lanciato l’hashtag “#ringhiotogenoa“. Gli utenti hanno espresso la loro soddisfazione per un eventuale futuro dell’ex tecnico rossonero sulla panchina del club: “Mi è sempre piaciuto come giocatore… come Mister lo trovo top!! Ringhio vieni a Zena sei l’uomo giusto!“, si legge tra i vari commenti social.