Panchina Genoa, il tweet di Di Marzio è eloquente: via Prandelli, il primo nome è un altro tecnico della Serie A [FOTO]

Una salvezza, sofferta, dopo un girone di ritorno disastroso. Il tutto, intorno ad un ambiente tutt’altro che tranquillo, con la contestazione dei tifosi contro la proprietà, l’annuncio della messa in vendita e i primi interessamenti. Ma intanto per il Genoa è momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, a partire dalla panchina. Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale.

In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e i rossoblu, con questi ultimi già proiettati verso il nuovo tecnico. Si sonda l’allenatore della Spal, Semplici. Ecco il tweet.