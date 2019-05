Lui ha già pubblicamente confermato che non andrà via, allontanando le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della Juventus. Ma il Manchester City ha intenzione di tenersi stretto Pep Guardiola a prescindere dalle parole che, i fatti recenti lo insegnano, non sempre corrispondono a certezza. Secondo i media inglesi, quindi, la società fresca campione d’Inghilterra avrebbe l’obiettivo di trovare un accordo per prolungare il contratto e “ritoccare” l’ingaggio del tecnico spagnolo: dai 17 milioni attuali a stagione si passerebbe a 23.

Garanzie, ma qui non sono mai mancate, anche sul mercato. Pare sia stato già individuato l’erede del capitano Kompany, che ieri ha detto addio dopo 11 anni: si tratta di Harry Maguire del Leicester.