Panchina Lecce, Liverani spaventa i tifosi

PANCHINA LECCE – “Non riuscirei mai ad andar via da Lecce per una squadra di pari livello, ne abbiamo gia’ parlato e i miei dirigenti lo sanno”. Percorso strepitoso per Fabio Liverani che ha portato il Lecce dalla Serie C alla Serie A, in un’intervista rilasciata a Sky Sport 24 l’ex centrocampista spiega che non intende lasciare Lecce, ma aggiunge: “Se, anche grazie al lavoro che mi ha permesso di fare il Lecce e quindi sarebbe anche un premio per loro, dovesse esserci l’ipotetico interesse di un club che possa garantirmi un futuro negli anni ne parlerei con la societa’, in maniera molto serena”.