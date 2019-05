PANCHINA REGGINA – Senza sosta. La stagione della Reggina è da poco andata in archivio dopo la sconfitta nel secondo turno playoff contro il Catania ma in riva allo Stretto si pensa già alla prossima stagione. La prima mossa sarà quella di individuare un nuovo allenatore, è già iniziato il post-Cevoli mentre è da escludere il ritorno di Drago, il tecnico ex Cesena è ancora legato da un contratto con la Reggina ma non ci sono al momento i margini per vederlo nuovamente in panchina con il club amaranto. Sono tre gli allenatori in corsa, profili diversi e comunque di spessore. Il primo è Colantuono, Wikipedia dà per fatto l’arrivo dell’ex Salernitana ma la situazione non è ancora calda. Il grande obiettivo è Braglia del Cosenza ma la trattative è difficilissima con il tecnico che dovrebbe continuare ad allenare in Serie B. Defilato Serse Cosmi, il profilo giusto per il prossimo allenatore della Reggina è Mimmo Toscano, un allenatore di categoria e che conosce l’ambiente amaranto, un tecnico stimato dalla tifoseria e che sogna di allenare la Reggina. La strada sembra dunque in discesa ma non sono da escludere sorprese.