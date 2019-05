Panchina Reggina, tre nomi per il post-Cevoli ma il preferito dai tifosi è Mimmo Toscano

PANCHINA REGGINA – Si è conclusa con la sconfitta al secondo turno dei playoff la stagione della Reggina, un campionato tra alti e bassi per il club amaranto che adesso programma con grande ambizione il futuro. La stagione appena conclusa ha regalato anche tante soddisfazioni, il pubblico si è avvicinato alla squadra, rappresenta un numero incredibile quello dei quasi 15.000 spettatori in occasione del primi turno playoff contro il Monopoli ma anche nelle ultime partite della regular season è stata superato il numero di 10.000 spettatori. Chiamatelo effetto Gallo. Il presidente della Reggina ha riportato grande entusiasmo, i tifosi si sono fatti trascinare ed adesso non hanno più intenzione di lasciare sola la squadra. Sono passate poche ore dall’eliminazione contro il Catania ma la Reggina si è già messa alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione, Cevoli non verrà confermato nonostante il buon lavoro, così come ci sembra improbabile un ritorno di Drago, legato ancora da un contratto al club amaranto.

Sono tre gli allenatori che al momento sono in corsa per la panchina e tutti profili di altissimo livello. In pole c’è Mimmo Toscano, l’allenatore è reduce dall’esonero al Feralpisalò, è il preferito dalla tifoseria ed è anche il più facile da raggiungere, proprio l’ex calciatore della Reggina al momento può essere considerato in pole. Il secondo nome è quello di Serse Cosmi, allenatore che non ha bisogno di grandi presentazioni ma che non ha esperienza in categoria, la Reggina vorrebbe evitare un Drago-bis. Il terzo profilo valutato è Piero Braglia, al momento è difficile un addio al Cosenza, il tecnico potrebbe convincersi solo di fronte ad una proposta economica irrinunciabile e che non è comunque da escludere. Ma in pole al momento c’è Toscano.