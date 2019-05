PANCHINA REGGINA – La stagione per la Reggina è andata in archivio con la sconfitta nel secondo turno di playoff contro il Catania, la dirigenza amaranto è già al lavoro per preparare la prossima stagione, si tratta di un club ambizioso che punterà senza mezzi termini alla vittoria del campionato. Il primo tassello da incastrare sarà quello dell’allenatore, diverse soluzioni al vaglio del club amaranto: da Mimmo Toscano a Serse Cosmi fino ad arrivare a Braglia del Cosenza. Ma nelle ultime ore sul web sta circolando una foto, Wikipedia dà per fatto l’arrivo di Stefano Colantuono, il tecnico reduce dall’esperienza con la Salernitana potrebbe ripartire da un’altra piazza caldissima. In basso la foto da Wikipedia.