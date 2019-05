PANCHINA ROMA – Si sta per concludere il campionato della Roma, una stagione deludente per il club giallorosso che adesso punta già alla prossima stagione. Iniziano le scommesse per il prossimo allenatore, secondo i bookie si avvicina sempre di più l’arrivo di Gasperini. Secondo gli analisti di Stanleybet la quota del tecnico dell’Atalanta è nettamente diminuita, l’arrivo di Gasperini alla Roma si gioca a 2,00, è a 4 come spiega Agipronews la quota di Marco Giampaolo, poi Sarri a quota 5. Si profila una soluzione italiana, il primo allenatore straniero quotato è il portoghese Paulo Fonseca dello Shakhtar, poi Bielsa a 8,00, Mourinho a 10. Impossibile Conte, a quota 41.