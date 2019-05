Di certo c’è solo l’addio con Claudio Ranieri. Per il resto, in casa Roma è tutto un grande rebus. Giornata frenetica quella di oggi, giornata insolita in cui non si è parlato d’altro che della bomba lanciata questa mattina da Repubblica.

Nel frattempo, prosegue il ‘casting’ dei giallorossi per la scelta del prossimo allenatore. Sfumati Conte e Gasperini, sono diversi i nomi in ballo, ma ne spunta uno nuovo. A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, ieri si è svolto un incontro con il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. La tentazione è quella di una scelta di rottura, con un tecnico che sa gestire situazioni complesse e che non avrebbe timore a tornare a Roma dove ha militato come giocatore dal 1992 al 1994. La Roma però, come detto, tiene comunque in piedi altri nomi, tra cui quello di Giampaolo.