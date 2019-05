PANCHINA ROMA – La Roma ha necessità di tornare competitiva dopo una stagione deludente, l’obiettivo sarà quello di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. L’addio con l’allenatore Ranieri è stato sancito, adesso la Roma è al lavoro per trovare un accordo con un nuovo tecnico, nelle ultime ore novità importante. Al momento in pole ci sarebbe Paulo Fonseca, almeno secondo quanto riportano i bookie, i giallorossi si muovono sull’allenatore dello Shakhtar Donetsk, dato quasi a 10,00 appena qualche giorno fa e ora, riferisce Agipronews, crollato a quota 2,25 sul tabellone Snai. In corsa anche Giampaolo e De Zerbi.