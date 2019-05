Nuovi sviluppi per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha annunciato pubblicamente l’addio, domenica contro il Parma sarà la sua ultima gara in giallorosso. E così la società capitolina sta già iniziando a sondare il terreno per il successore. Secondo “Chronicle“, Pallotta starebbe pensando a Rafa Benitez.

Ma ci sono due ostacoli da affrontare. Il primo è il duello con il Marsiglia, anch’esso sulle sue tracce. Il secondo è il possibile rinnovo con il Newcastle, su cui però non vi è certezza. Il tecnico spagnolo avrebbe infatti preso tempo con francesi e italiani semplicemente per capire se proseguire in Inghilterra. Benitez avrebbe presentato al proprietario Mike Ashley le sue proposte per avviare un nuovo ciclo ed è ancora in attesa di una risposta. La trattativa potrebbe richiedere un’altra settimana e solo in caso di mancato accordo l’ex tecnico di Napoli ed Inter prenderebbe in considerazione altre panchine. Il tecnico già a inizio mese aveva manifestato le sue ambizioni: “Non avevamo capito che chiudere decimi un anno fa era un miracolo. Quest’anno si pensava di poter arrivare magari settimi ma era impossibile. Quando hai neopromosse come Fulham e Wolves che spendono 100 milioni sul mercato, cambia tutto ed essere dove siamo è già un grande risultato“.