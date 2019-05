“Se Paulo Fonseca dovesse ricevere un’offerta da un grande club, chiaramente lo lascero’ andare. Abbiamo un accordo in questo senso e se si presenta un’opportunita’ buona per lui e per il club, ci faremo trovare pronti”. Sono le importanti dichiarazioni di Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, indicazioni per la Roma che ha messo nel mirino l’allenatore come possibile sostituto di Ranieri. “E’ un allenatore giovane, altamente qualificato – le parole di Akhmetov riportate da ‘O Jogo’ – Ha vinto 7 trofei in tre anni, si merita il rispetto di tutti ed e’ normale che i grandi club siano interessati a lui”.