Panchina Sampdoria, domani l’incontro con Giampaolo: si va verso l’addio

PANCHINA SAMPDORIA – Ultima partita della stagione per la Sampdoria, i blucerchiati in campo contro la Juventus, il campionato per Quagliarella e compagni è stato comunque positivo, adesso a tenere banco sarà il futuro. In primo piano la cessione societaria, una situazione che si è raffreddata nelle ultime settimane, per questo motivo il presidente Ferrero guarda alla prossima stagione e la prima situazione da chiarire sarà quella dell’allenatore. E’ previsto infatti per la giornata di domani l’incontro che può essere considerato già decisivo tra la Sampdoria e l’allenatore Giampaolo. La situazione sembra ormai delineata, si va verso l’addio tra le parti con l’allenatore alla ricerca di un progetto più importante di quello blucerchiato. In alto la fotogallery con tutti i nomi del possibile sostituto.