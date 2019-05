Panchine Serie A, intreccio Juve-Inter: domani la giornata decisiva [DETTAGLI]

PANCHINE SERIE A – In attesa delle ultime giornate del campionato di Serie A a tenere banco è anche e soprattutto la questione panchina per la prossima stagione. In particolar modo situazione delicata per quanto riguarda Juve e Inter. Obiettivo in comune è quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale ha confermato la volontà di tornare in Italia ma non si è mai sbilanciato sulla possibile destinazione. Ma la certezza è una sola: sarà Juve o Inter. Tutto dipende dal club bianconero. Antonio Conte è intenzionato ad aspettare fino alla giornata di domani, ovvero quando Allegri e la Juventus si incontreranno per decidere ufficialmente il futuro. Sono ancora dunque aperte tutte le strade, non è da escludere il divorzio tra Allegri e la Juventus per divergenze dal punto di visto tecnico ma anche economico considerando il rinnovo del contratto con aumento richiesto dall’allenatore bianconero. In caso di addio di Allegri il nome di Conte è da seguire con attenzione ma la strada sembra in salita per la volontà di Agnelli, sembra il presidente bianconero l’unico non convinto di un ritorno in bianconero. La Juventus così valuterebbe altri nomi, in pole Deschamps, poi il sogno Guardiola. E Conte così firmerebbe per l’Inter. Ma una persona può far saltare il banco: Agnelli in caso decidesse di cambiare idea sul ritorno di Conte. Ma tutto sarà più chiaro dalla giornata di domani dopo l’incontro Allegri-Agnelli.