Parma, D’Aversa in conferenza: “La Fiorentina giocherà contro una città intera”

Sembrava poter vivere tranquillo l’ultima fase di campionato, e invece per il Parma si è fatta avanti la paura di non raggiungere la salvezza. Tre punti dal terzultimo posto, domani contro la Fiorentina serve tornare alla vittoria. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei ducali D’Aversa. Ecco le sue parole.

“La squadra ha lavorato bene in settimana e ha alimentato la fiammella per fare in modo che domani si trasformi in un fuoco per affrontare una gara molto importante, come fosse una finale. Pensiamo solo a domani e all’avversario che dovremo affrontare. Sono tutti convocati, chi sarà a disposizione lo valuteremo domani. Ci sarà qualche assenza per squalifica e per infortunio, come Inglese che si è fatto male stamattina. Kucka stamattina ha lavorato con la squadra, Siligardi ha fatto differenziato ieri e oggi ma ciò che mi preme ricordare è l’importanza del gruppo: ognuno di noi deve ragionare sul dover fare una grande prestazione al di là di chi giocherà in avanti. Dovremo dare tutti il contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Gagliolo ha lavorato tutta la settimana con il gruppo, potremmo cambiare qualcosa tatticamente ma lo deciderò’ domani”.

“Quello che più è importante è interpretare la gara al meglio, con l’apporto del nostro pubblico: riallacciandomi a quel che ha detto Lucarelli. La Fiorentina giocherà contro una città intera. Per il senso di appartenenza dimostrato, i ragazzi se lo meritano, manca l’ultimo gradino da scalare. Il nostro unico pensiero è la gara di domani, l’obiettivo è concludere un percorso iniziato anni fa. Uniti e compatti, non sprechiamo energie su altre situazioni e sul quel che fanno gli altri. La Fiorentina è una squadra di qualità, dobbiamo fare la gara con il massimo equilibrio: Muriel e Chiesa possono metterci in difficoltà in campo aperto”.