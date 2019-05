Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in campo Ceravolo

Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, il massimo campionato italiano è ormai agli sgoccioli. Alle 15 partite fondamentali per la salvezza, in particolar modo in campo Parma e Fiorentina, le due squadre sono in lotta per lo stesso obiettivo e non possono permettersi passi falsi. Ecco le formazioni ufficiali della partita e le scelte dei due allenatori.

Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali

PARMA (3-4-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bastoni; Gazzola, Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati. All. D’Aversa.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Chiesa. All. Montella.