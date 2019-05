Paura per Pirlo, la figlia investita da un’auto a Torino [DETTAGLI]

Grande paura per l’ex calciatore della Juventus Andrea Pirlo, nelle ultime ore la figlia 13enne è stata infatti investita da un’auto nel centro di Torino. Nel dettaglio l’incidente è avvenuto in via Bonafous, all’angolo con via Maria Vittoria, immediatamente è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Regina Margherita. La giovane ha riportato solo qualche contusione ma lo spavento è stato tanto.