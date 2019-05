Playoff Serie B, Pescara-Verona 0-1: contro il Cittadella sarà derby veneto per la Serie A [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

PESCARA-VERONA – Si è appena conclusa Pescara-Verona, semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B. Gli scaligeri espugnano l’Adriatico-Giovanni Cornacchia con un gol di Samuel Di Carmine e sfideranno il Cittadella. Inizia subito forte il Verona, all’11’ Balzano salva un tiro a colpo sicuro di Laribi. Al 18′ è lo stesso Laribi a sfiorare il gol con un colpo di testa. Al 28 è ancora uno strepitoso Laribi a sfiorare il gol con un tiro da fuori dopo un’azione personale. Al 36′ il VAR annulla una rete a Di Carmine per fuorigioco. In avvio di ripresa, rischia molto il Verona in due occasioni con Marras pericoloso in entrambi i frangenti. Al 69′ è ancora il Pescara ad avere l’occasione per passare ma Silvestri è miracoloso sul tiro ravvicinato di Mancuso. Al 74′ rigore per il Verona con Di Carmine che dal dischetto è freddissimo e spiazza Fiorillo. Il Pescara prova l’assalto nel finale ma rimedia solo il rosso di Scognamiglio per un calcio di reazione su Faraoni. A giocarsi la finale per salire in Serie A saranno Verona e Cittadella. In alto la FOTOGALLERY del match.