Pier Carlo Padoan ‘bacchetta’ la Roma, lo sfogo del deputato e tifoso giallorosso

E’ un tifoso giallorosso e, come tutti, non ha preso benissimo la scelta su De Rossi, che fa il paio alle ultime decisioni un po’ discutibili della Roma. Il deputato Dem ed ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, non si sottrae a rispondere ad una domanda sull’attuale momento della società capitolina. Queste le sue parole a margine della conferenza stampa per la presentazione del Piano per l’Italia, nella sede del Pd al Nazareno.

“Bisognerebbe fare un ‘Piano per la Roma’. Mi sembra che ci siano molti tentennamenti strategici dall’America, bisognerebbe avere una chiara visione strategica su come investire. Intanto cominciare dal non cedere il capitale umano giovane che funziona, e ci siamo capiti… Come al solito bisogna rinviare all’anno dopo è una storia che si ripete“.