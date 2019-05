Playoff Serie B: Cittadella favorito nel match di andata, ma la promozione è del Verona, a 1.72 su Sisal Matchpoint

Playoff Serie B – Sarà il derby veneto tra Cittadella e Hellas Verona l’ultimo atto dei playoff di Serie B. L’ultima squadra promossa in A si deciderà nei 120 minuti di sfida tra granata e gialloblù, vincenti nelle semifinali rispettivamente con Benevento e Pescara. Le due squadre si sono già incontrate al Tombolato poche settimane fa, una gara terminata con il netto successo granata per 3 a 0. Il copione si ripete nella gara di andata dei playoff, almeno secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che favoriscono il Cittadella a 2.30, contro il 3.40 del Verona e il 3.10 del segno X. Nell’”antepost” sul Vincente però, le quote si ribaltano e i favoriti sono i gialloblù, a 1.72, a 2.10 il sogno della Serie A per gli uomini di Venturato. In linea con i bookmaker gli scommettitori: il 57% ha scelto il Cittadella per la sfida di andata, ma per il 70% saranno gli uomini di Aglietti a conquistare la promozione.

Grande protagonista della scalata alla finale del Cittadella è Gabriele Moncini, autore di 14 gol in 18 partite, tra campionato e playoff. Una media pazzesca che potrebbe confermarsi anche in finale, la sua rete è infatti a 2.25, possibile anche una doppietta, proposta a 8.00. Nel Verona, occhio al “veterano” Pazzini, marcatore a 3.00, ma anche a Di Carmine, che finora si è rivelato l’arma in più di Aglietti per la corsa alla Serie A: la sua rete è a 3.00, combinata al segno 2 sale a 6.25.