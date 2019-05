Playoff Serie B, Moncini show ed il Cittadella vola: Spezia deludente ed eliminato [FOTO]

1 /30 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Playoff Serie B – Si è giocato il primo match valido per i playoff di Serie B, continua la stagione incredibile per il Cittadella che supera il turno e si candida ad essere sempre più protagonista fino alla fine. Delusione per lo Spezia che ha dovuto fare i conti con una stagione di alti e bassi, adesso l’eliminazione ai playoff è sicuramente dolorosa e può mettere dubbi sul futuro. La partita si è conclusa sul risultato di 1-2, vittoria e qualificazione meritata per il Cittadella che passa in vantaggio con Moncini dopo 22 minuti. Nella ripresa reazione da parte dello Spezia che trova il pareggio con Maggiore, al 66′ è ancora Moncini a portare nuovamente in vantaggio il Cittadella per il definitivo 1-2. Fattore campo ribaltato, il Cittadella vola in semifinale, adesso il Benevento. In alto la fotogallery.