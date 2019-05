Playoff Serie B, posticipata Verona-Cittadella: la nuova data

La finale di ritorno dei playoff del campionato di serie B tra Hellas Verona e Cittadella si giocherà al Bentegodi nella data stabilita di domenica 2 giugno, ma l’orario d’inizio è stato posticipato di mezz’ora, alle 21.15. Lo ha deciso la Lega di serie B che quindi non ha accolto la richiesta del Prefetto, Donato Giovanni Cafagna, si rinviare di 24 ore la partita decisiva per la promozione in serie A a causa della concomitanza con la tappa finale del Giro d’Italia che si correrà a Verona proprio nel pomeriggio di domenica. Il sindaco Federico Sboarina aveva motivato la richiesta per motivi di ordine pubblico, in particolare per la carenza di forze dell’ordine, già impegnate per l’evento della ‘corsa rosa’.